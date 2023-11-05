Зачем к чашке кофе подают воду

Кроме того, некоторые люди привыкли разбавлять кофе водой. Это даёт возможность смягчить воздействие этого напитка на желудок, запить послевкусие.

Наконец, для большинства людей сегодня стакан воды после употребления кофе - это часть рутины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.