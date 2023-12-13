Зачем людям зубы мудрости

Многие из нас вырывают зубы мудрости у стоматолога. Но если они доставляют столько неудобств, то для чего вообще они появились у людей?

Кроме людей, зубами мудрости обладают обезьяны, гориллы, шимпанзе. Несколько миллионов лет назад у предков человека зубы и челюсти были больше, чем у современных людей. Так, вид под названием Australopithecus afarensis жил где-то 3-4 миллиона лет назад. Зубы у него были больше и толще, чем у нас, а ещё они обладали мощными жевательными мышцами.