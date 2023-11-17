Загрязнение воздуха в доме может повредить вашу ДНК. Вот что можно с этим сделать

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, три миллиона человек ежегодно умирают преждевременно из-за выбросов, которые происходят в процессе приготовления еды. Эти выбросы повышают вероятность развития рака лёгких, болезней сердца, а также возникновения инсульта.

Так безопасно ли будет для здоровья на это Рождество зажарить индейку или зажечь свечу? В целом если это будет только один ужин или если вы зажигаете свечи время от времени, то беспокоиться не стоит. Но результаты недавнего исследования, проведённого Карин Розенкильде Лаурсен из Орхусского университета в Дании, показали, что приготовление пищи и горение свечей производят частицы разного размера и разные типы химических веществ. Также и тот, и другой источник повышает уровень белков, связанных с воспалением дыхательных путей.

Кроме того, учёные обнаружили, что под воздействием выбросов, связанных с приготовлением пищи, у людей действительно происходит повреждение ДНК. Это может быть связано с процессами восстановления клеток, которые приводят к мутациям, вызывающим рак.

Чтобы снизить воздействие этих вредных частиц, нужно соблюдать несколько рекомендаций. Прежде всего - открывать окна на проветривание, использовать кухонные вытяжки. Также можно изменить способ приготовления пищи (варка не так вредна, как жарка), частоту пользования ароматическими свечами. А ещё мерцающее и колеблющееся пламя свечи указывает на то, что выбросов вредных частиц в это время производится больше. Поэтому поместите свечу туда, где она будет гореть ровно.

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