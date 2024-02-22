Замороженные эмбрионы приравняли к «детям» в США
Ferra
Решение было вынесено на основании иска, поданного пациентками ЭКО после того, как в результате инцидента в больнице их замороженные эмбрионы были уничтожены. Суд, ссылаясь на закон штата о противоправной смерти несовершеннолетних, постановил, что этот закон «распространяется на всех детей, рожденных и нерожденных, без ограничений». Это решение открывает возможность для подачи подобных исков против клиник в случаях случайного уничтожения эмбрионов.
Эксперты опасаются, что это решение может серьезно затруднить доступ к ЭКО в Алабаме, а в перспективе и за ее пределами. Клиники могут:
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Сократить количество создаваемых эмбрионов
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Увеличить расходы
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Полностью отказаться от подобных услуг
Хотя решение суда касается только Алабамы, оно создает прецедент, который может повлиять на другие штаты.
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