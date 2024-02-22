Замороженные эмбрионы приравняли к «детям» в США

Решение было вынесено на основании иска, поданного пациентками ЭКО после того, как в результате инцидента в больнице их замороженные эмбрионы были уничтожены. Суд, ссылаясь на закон штата о противоправной смерти несовершеннолетних, постановил, что этот закон «распространяется на всех детей, рожденных и нерожденных, без ограничений». Это решение открывает возможность для подачи подобных исков против клиник в случаях случайного уничтожения эмбрионов.

Эксперты опасаются, что это решение может серьезно затруднить доступ к ЭКО в Алабаме, а в перспективе и за ее пределами. Клиники могут:

Сократить количество создаваемых эмбрионов

Увеличить расходы

Полностью отказаться от подобных услуг

Хотя решение суда касается только Алабамы, оно создает прецедент, который может повлиять на другие штаты.

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