Заморозки пришли: врач рассказал, как бороться с аллергией на холод

Эдигер объяснил, что холодовая аллергия — это «псевдоаллергия», для проявления которой не нужен аллерген. Но у этого состояния тоже есть причины.

Аллергия на холод проявляется при низких температурах и высокой влажности воздуха. Но, поскольку в организме уже находятся некие антитела, они активизируются при сырой и холодной погоде. В это время иммунитет находятся в специфическом и активном состоянии и реагирует на холод как на аллерген.

Врач посоветовал обратиться к аллергологу, чтобы выяснить, на какие аллергены может быть такая реакция: продукты, пыльцу, лекарства и т.п. Потому что холодовая аллергия говорит о наличии аллергии «настоящей».

«Нужно идти к аллергологу, сделать аллергопробы, чтобы выяснить, о чём идёт речь, и начать поэтапную терапию. Конечно, можно просто устранить симптомы с помощью антигистаминных препаратов, но это не совсем то, что надо. Всё-таки, чтобы победить болезнь, необходимо бороться, прежде всего, с её причиной».

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