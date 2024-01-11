Занимаетесь спортом из-за чувства вины? Это плохая идея, и вот почему
В рамках нового исследования учёные выяснили, какие вещи мотивируют людей, которые часто занимаются спортом. Вот что удалось обнаружить.
Ketut Subiyanto
Результаты нового исследования показали, что те, кто верил в утверждения про себя типа «Я неудачник, если не добьюсь успеха в том, что для меня важно» и «Люди, которые для меня важны, должны относиться ко мне благосклонно», с большей вероятностью в качестве мотивации при занятиях спортом обращались к чувству вины и давлению на себя.
Помимо этого, оказалось, что подобные люди вообще не хотели заниматься спортом и подвергались большему риску ухудшения психического здоровья. Участники сообщали о более сильных симптомах тревоги, депрессии и стресса по сравнению с теми, кто не давил на себя и не занимался спортом из чувства вины.
Исследования показывают, что многократное повторение негативных мыслей на протяжении многих лет приводит к глубокой ненависти к себе, которая может подорвать ваше психическое здоровье и оставить вас в постоянном стрессе и депрессии. Кроме того, это может сделать человека менее склонным к позитивным изменениям в мышлении и фитнес-привычках.
С другой стороны, результаты недавнего исследования продемонстрировали, что те люди, которые сообщали о меньшем количестве симптомов депрессии, тревоги и стресса, имели значительно менее экстремальный, жёсткий и негативный образ мышления. Они с меньшей вероятностью одобряли мышление, включающее требования к себе («Я должен»), драматизацию («Всё ужасно») и самоосуждение («Я неудачник»).
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