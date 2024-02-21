Здоровый образ жизни помог снизить вероятность развития синдрома раздражённого кишечника

После учёта всех значимых факторов оказалось, что чем выше количество здоровых моделей поведения у человека, тем у него ниже вероятность развития синдрома раздражённого кишечника. Соблюдение одного из правил здорового образа жизни было связано со снижением этого риска на 21%, двух - на 36%, от трёх до пяти - на 42%.

По отдельности связаны с более низким риском возникновения синдрома раздражённого кишечника были три вида поведения. Это отказ от курения (снижение на 14%), высокий уровень физической активности (ниже на 17%), хороший ночной сон (снижение на 27%).

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