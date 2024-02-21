Здоровый образ жизни помог снизить вероятность развития синдрома раздражённого кишечника
Koru
Более ранние исследования связывают индивидуальные факторы образа жизни с повышенным риском возникновения синдрома раздражённого кишечника. В новом исследовании учёные решили выяснить, может ли комбинация факторов здорового образа жизни предотвратить вероятность развития этого заболевания.
Эксперты рассмотрели пять основных правил здорового образа жизни. К ним относились отказ от курения, минимум семь часов сна каждую ночь, высокий уровень активной физической активности каждую неделю, качественное сбалансированное питание каждый день, умеренное употребление алкоголя. Из участников Британского биобанка (средний возраст — 55 лет) в окончательный анализ вошли 64 286 человек. Из них 55% были женского пола.
После учёта всех значимых факторов оказалось, что чем выше количество здоровых моделей поведения у человека, тем у него ниже вероятность развития синдрома раздражённого кишечника. Соблюдение одного из правил здорового образа жизни было связано со снижением этого риска на 21%, двух - на 36%, от трёх до пяти - на 42%.
По отдельности связаны с более низким риском возникновения синдрома раздражённого кишечника были три вида поведения. Это отказ от курения (снижение на 14%), высокий уровень физической активности (ниже на 17%), хороший ночной сон (снижение на 27%).
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