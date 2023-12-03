Знаменитый врач рассказал, как мужчинам профилактировать рак простаты

Мясников отметил, что спорт и серьёзные интенсивные тренировки — хорошее, но недостаточное средство. Для здоровья простаты и нормального гормонального фона необходимо поддерживать здоровый вес. А для этого необходима физическая активность в целом: нельзя допускать бездействия.

Эксперт подчеркнул, что является противником заместительной гормональный терапии у мужчин без серьёзных показаний.

Он также призвал включить в рацион свёклу, так как овощ способствует профилактике болезней сердца и онкологии, а бетаин, мощный антиоксидант, который в избытке содержится в свёкле, благотворно влияет на физическую активность, насыщая мышцы кислородом и влияя на рост мышечной массы и уменьшение жира.

Мясников объяснил и о вреде для мужчин обезжиренного молока, которое напрямую увеличивает риск развития рака простаты. Пить его можно не более 300 миллилитров в день.

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