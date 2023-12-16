Зрит в корень: ИИ нашли применение в предотвращении слепоты
Японские исследователи из Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU) использовали возможности машинного обучения, чтобы предсказать, будет ли у людей с сильной близорукостью, известной как миопия высокой степени, хорошее или плохое зрение в будущем.
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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology, посвящено долгосрочному прогнозированию и показало, что модель на основе логистической регрессии является наиболее точной в прогнозировании ухудшения зрения через 5 лет. Проанализировав набор данных 967 пациентов и использовав 34 общие переменные офтальмологического обследования, модель предлагает критическое понимание вероятности снижения остроты зрения с течением времени.
Примечательно, что исследователи стремились не только к точности прогноза, но и к удобному визуальному представлению. Они использовали номограмму, переведя важность переменных в балльную оценку для удобства восприятия.
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