Фитнес и здоровье
17:46, 06 октября 2023
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Основой медицины будущего могут стать искусственные формы жизни

Как это будет работать

Ученые добились значительных успехов в области создания гибридных пептидно-ДНК-наноструктур, которые могут привести к созданию искусственных форм жизни и совершенно новых вакцин.

Основой медицины будущего могут стать искусственные формы жизни
© Logan Moreno Gutierrez

ДНК-технология обеспечивает точный контроль над «программированием» генов, но имеет ограниченные химические функции, в то время как пептиды обеспечивают более широкие химические функции, позволяя работать с 20 аминокислотами. Исследователи успешно соединили трехцепочечные структуры ДНК с трехцепочечными пептидными структурами, создав искусственные гибридные молекулы, сочетающие в себе сильные стороны обеих технологий.

Эти достижения имеют далеко идущие последствия, такие как создание искусственных клеточных организмов и наномашин, способных проникать сквозь клеточные мембраны. Исследователи считают, что искусственные вирусные вакцины могут быть созданы уже через десять лет, а искусственные формы жизни могут стать реальностью в будущем. Все ради борьбы с тяжелыми заболеваниями.

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