Основой медицины будущего могут стать искусственные формы жизни

ДНК-технология обеспечивает точный контроль над «программированием» генов, но имеет ограниченные химические функции, в то время как пептиды обеспечивают более широкие химические функции, позволяя работать с 20 аминокислотами. Исследователи успешно соединили трехцепочечные структуры ДНК с трехцепочечными пептидными структурами, создав искусственные гибридные молекулы, сочетающие в себе сильные стороны обеих технологий.

Эти достижения имеют далеко идущие последствия, такие как создание искусственных клеточных организмов и наномашин, способных проникать сквозь клеточные мембраны. Исследователи считают, что искусственные вирусные вакцины могут быть созданы уже через десять лет, а искусственные формы жизни могут стать реальностью в будущем. Все ради борьбы с тяжелыми заболеваниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.