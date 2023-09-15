Фитнес и здоровье
19:18, 15 сентября 2023
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Пациенты вспомнили «опыт смерти» после остановки сердца

Нужны дальнейшие исследования

Пациенты, ожившие после остановки сердца в результате сердечно-легочной реанимации, сообщили о ярких воспоминаниях о смерти, говорится в исследовании, проведенном в Школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета и опубликованном в журнале Resuscitation.

Пациенты вспомнили «опыт смерти» после остановки сердца

© Stable Diffusion

В исследовании приняли участие 567 пациентов, которым была проведена сердечно-легочная реанимация в больницах, при этом полное выздоровление наступило менее чем у 10%.

40% выживших пациентов сообщили, что во время искусственного дыхания у них наблюдалась та или иная степень сознания, которая не выявлялась обычными методами.

Мониторинг мозга у части пациентов показал, что почти у 40% активность мозга вернулась к нормальному или почти нормальному уровню даже через час после проведения искусственного дыхания.

Исследователи наблюдали всплески гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, связанных с высшими психическими функциями, что позволяет предположить связь между активностью мозга и яркими переживаниями смерти.

Этот феномен требует дальнейших исследований для изучения его влияния на сознание и околосмертные переживания.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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