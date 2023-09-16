Перекусы сводят на нет пользу здорового питания

В исследовании, опубликованном в European Journal of Nutrition, проанализированы привычки перекусов 854 участников исследования. Перекусы негативно сказывались на таких показателях здоровья, как уровень сахара и жира в крови.

По словам доктора Сары Берри из Королевского колледжа Лондона и ZOE, переход от нездоровых закусок, таких как печенье и чипсы, к более здоровым вариантам, таким как фрукты и орехи, является простой диетической стратегией для улучшения здоровья.

Исследование также показало, что Великобритания - нация перекусов: 24% дневного потребления энергии приходится на перекусы.

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