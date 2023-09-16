Перекусы сводят на нет пользу здорового питания

Перекусы сводят на нет пользу здорового питанияИ многие этого не понимают
В новом исследовании подчеркивается, что четверть людей сводят на нет пользу здорового питания, употребляя нездоровые закуски, что повышает риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.
© Stable Diffusion
В исследовании, опубликованном в European Journal of Nutrition, проанализированы привычки перекусов 854 участников исследования. Перекусы негативно сказывались на таких показателях здоровья, как уровень сахара и жира в крови.
По словам доктора Сары Берри из Королевского колледжа Лондона и ZOE, переход от нездоровых закусок, таких как печенье и чипсы, к более здоровым вариантам, таким как фрукты и орехи, является простой диетической стратегией для улучшения здоровья.
Исследование также показало, что Великобритания - нация перекусов: 24% дневного потребления энергии приходится на перекусы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.