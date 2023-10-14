Пересадку микробов из кала улучшили

Пересадка фекальных микробов используется для лечения пациентов с рецидивирующими инфекциями Clostridium difficile, однако ее успех зависит от раннего приживления донорских штаммов. Большинство неудач происходит в течение первых четырех недель. В центре внимания исследователей оказался Bacteroides vulgatus, широко распространенный в здоровом кишечнике.

Исследователи выявили два гена, связанных с ранней колонизацией B. vulgatus. Один из них связан с комплексом факторов колонизации комменсалов, который играет роль в стабильной колонизации. Другой ген кодирует белок фимбриллин, способствующий адгезии микроорганизмов к клеткам хозяина. Остальные 17 генов, идентифицированных как часть комплекса, являются гипотетическими, с неизвестными функциями.

Полученные результаты могут иметь более широкое применение, в том числе помочь пациентам, проходящим химиотерапию или трансплантацию, быстро восстановить микробиоту кишечника и снизить риск развития инфекций.

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