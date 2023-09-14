По вашим глазам ИИ поймет начало инсульта и не только

Эта модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, разработанная на основе миллионов снимков глаз NHS, может стать краеугольным камнем в глобальных усилиях по борьбе со слепотой с помощью искусственного интеллекта.

RETFound относится к классу «фундаментальных» моделей - сложных систем ИИ, обученных на огромных массивах немаркированных данных и тонко настраиваемых для решения различных задач. Она неизменно превосходит существующие системы ИИ и демонстрирует превосходство в различных популяциях, в том числе среди пациентов с редкими заболеваниями.

Профессор Пирс Кин (Pearse Keane), старший автор исследования, считает, что это значительный шаг в переосмыслении офтальмологических обследований.

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