По вашим глазам ИИ поймет начало инсульта и не только

По вашим глазам ИИ поймет начало инсульта и не толькоИнновационная модель
Исследователи из Moorfields Eye Hospital и UCL Institute of Ophthalmology представили RETFound - революционную систему искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для выявления опасных для зрения глазных заболеваний и прогнозирования общих состояний здоровья, таких как инфаркты, инсульты и болезнь Паркинсона.
© Stable Diffusion
Эта модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, разработанная на основе миллионов снимков глаз NHS, может стать краеугольным камнем в глобальных усилиях по борьбе со слепотой с помощью искусственного интеллекта.
RETFound относится к классу «фундаментальных» моделей - сложных систем ИИ, обученных на огромных массивах немаркированных данных и тонко настраиваемых для решения различных задач. Она неизменно превосходит существующие системы ИИ и демонстрирует превосходство в различных популяциях, в том числе среди пациентов с редкими заболеваниями.
Профессор Пирс Кин (Pearse Keane), старший автор исследования, считает, что это значительный шаг в переосмыслении офтальмологических обследований.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.