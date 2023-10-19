Почему антидепрессантам нужны недели, чтобы начать действовать

Исследование было посвящено селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС) - наиболее часто назначаемым антидепрессантам. Хотя уже давно обсуждается «серотониновая теория депрессии», согласно которой повышение уровня серотонина способствует ослаблению депрессии, она не объясняет, почему действие СИОЗС длится несколько недель.

Исследователи использовали новый инструмент - позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) - для измерения белка, называемого гликопротеином синаптических пузырьков 2А (SV2A), который является косвенным показателем плотности синапсов. Было обнаружено, что СИОЗС эсциталопрам увеличивает плотность синапсов в областях мозга, имеющих ключевое значение для развития депрессии. При этом был отмечен эффект, зависящий от времени, что позволяет предположить, что синаптическая плотность увеличивается при приеме препарата в течение нескольких недель, что объясняет задержку антидепрессивного эффекта. Полученные результаты могут помочь в разработке новых методов лечения депрессии. Данное исследование также позволяет предположить, что СИОЗС и психоделические антидепрессанты могут действовать по сходным механизмам, что указывает на необходимость дальнейших исследований.

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