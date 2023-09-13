Почему дети так часто жалуются, с точки зрения науки

Почему дети так часто жалуются, с точки зрения наукиЕсть сразу несколько причин
Все дети могут жаловаться и злиться в определённых ситуациях. И вот как можно объяснить их поведение с научной точки зрения.
Ворчание, нытьё и жалобы детей раздражают, но они таким образом пытаются наладить контакт с другими людьми. Дети с рождения «запрограммированы» плакать, чтобы привлечь внимание родителей. По мере взросления плач перерастает в нытьё и ворчание.
Дети могут жаловаться и ныть, пытаясь таким образом поделиться своим мнением, выразить разочарование, устранить несправедливость, привлечь внимание взрослого, узнать предел дозволенного.
У маленьких детей ворчание может означать, что они устали, перегружены, разочарованы, голодны. У детей же старшего возраста такое поведение может быть связано со стрессом, скукой, усталостью.
Плаксивый и вечно ноющий ребёнок может сильно раздражать. Но в этом случае лучше не уступать ему, а постараться успокоиться и понять, что ребёнок хочет сказать этими жалобами.
Что касается реакции на недовольство подростков, то самое главное здесь - спокойно слушать. Не повышайте голос на подростка, не относитесь к нему пренебрежительно и не называйте его нытиком. Так ребёнок почувствует, что его ценят, и это уменьшит его недовольство.
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