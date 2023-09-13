Почему дети так часто жалуются, с точки зрения науки

Плаксивый и вечно ноющий ребёнок может сильно раздражать. Но в этом случае лучше не уступать ему, а постараться успокоиться и понять, что ребёнок хочет сказать этими жалобами.

Что касается реакции на недовольство подростков, то самое главное здесь - спокойно слушать. Не повышайте голос на подростка, не относитесь к нему пренебрежительно и не называйте его нытиком. Так ребёнок почувствует, что его ценят, и это уменьшит его недовольство.

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