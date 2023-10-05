Почему двухнедельный отпуск вреден для организма

По мнению психолога Антона Полякова, двух недель организму человека точно недостаточно для восстановления. В течение первой недели отпуска многие из нас находятся ещё в стрессе и только привыкают к новому режиму. Только на второй неделе мы чувствуем себя расслабленными и получаем удовольствие от отдыха. Но к полному восстановлению это всё-таки не приводит.

Лишь на третьей неделе наш организм активно накапливает ресурсы. В результате мы чувствуем себя бодрыми, энергичными. Именно в это время происходит «подзарядка» нашей внутренней батарейки.