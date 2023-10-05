Почему двухнедельный отпуск вреден для организма

Почему двухнедельный отпуск вреден для организмаВам вряд ли его хватит, чтобы отдохнуть
Многие из нас берут отпуск на две недели, чтобы отдохнуть и восстановиться. Однако специалисты предупреждают, что за такой короткий срок нельзя полноценно перезагрузиться.
По мнению психолога Антона Полякова, двух недель организму человека точно недостаточно для восстановления. В течение первой недели отпуска многие из нас находятся ещё в стрессе и только привыкают к новому режиму. Только на второй неделе мы чувствуем себя расслабленными и получаем удовольствие от отдыха. Но к полному восстановлению это всё-таки не приводит.
Лишь на третьей неделе наш организм активно накапливает ресурсы. В результате мы чувствуем себя бодрыми, энергичными. Именно в это время происходит «подзарядка» нашей внутренней батарейки.
Во время стресса в организме человека может вырабатываться кортизол. При краткосрочном отпуске уровень этого гормона может не снизиться до необходимой отметки.
Кроме того, исследования, результаты которых опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine, показали, что для полного снижения уровня кортизола и восстановления гормонального баланса нужен хотя бы 21 день.
По названным выше причинам эксперты рекомендуют брать отпуск на более длительный срок. Например, на 21 день или 28 дней.
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