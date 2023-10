Почему двухнедельный отпуск вреден для организма

Во время стресса в организме человека может вырабатываться кортизол. При краткосрочном отпуске уровень этого гормона может не снизиться до необходимой отметки.

Кроме того, исследования, результаты которых опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine, показали, что для полного снижения уровня кортизола и восстановления гормонального баланса нужен хотя бы 21 день.

По названным выше причинам эксперты рекомендуют брать отпуск на более длительный срок. Например, на 21 день или 28 дней.

