Почему фильмы о людях, страдающих бессонницей, нам врут

Большинство фильмов, где персонажи страдают бессонницей, преувеличивают или преуменьшают симптомы этого состояния. Но статистика показывает, что с этой болезнью сталкивается примерно каждый третий человек.

Бессонница представляет собой распространённое расстройство сна, при котором человек с трудом засыпает, продолжает спать или просыпается слишком рано. И это несмотря на то, что у него есть возможность проспать необходимое количество часов.

Примерно 5% взрослых испытывают настолько выраженные симптомы бессонницы, что она причиняет им страдания или ухудшает повседневную жизнь.

Мнение, что бессонница является только ночной проблемой, - это распространённое заблуждение. В действительности из-за бессонницы может ухудшиться ваша способность бодрствовать и сохранять бдительность в течение дня, ваше психическое здоровье.