Почему фильмы о людях, страдающих бессонницей, нам врут

Почему фильмы о людях, страдающих бессонницей, нам врутВот что на самом деле испытывает большинство в этом состоянии
Существует большое количество голливудских фильмов, в которых персонажи сталкиваются с бессонницей. Это и «Неспящие в Сиэтле» (1993), и «Бойцовский клуб» (1999), и «Бессонница» (2002). Но показывают эту болезнь они не совсем правдиво.
Большинство фильмов, где персонажи страдают бессонницей, преувеличивают или преуменьшают симптомы этого состояния. Но статистика показывает, что с этой болезнью сталкивается примерно каждый третий человек.
Бессонница представляет собой распространённое расстройство сна, при котором человек с трудом засыпает, продолжает спать или просыпается слишком рано. И это несмотря на то, что у него есть возможность проспать необходимое количество часов.
Примерно 5% взрослых испытывают настолько выраженные симптомы бессонницы, что она причиняет им страдания или ухудшает повседневную жизнь.
Мнение, что бессонница является только ночной проблемой, - это распространённое заблуждение. В действительности из-за бессонницы может ухудшиться ваша способность бодрствовать и сохранять бдительность в течение дня, ваше психическое здоровье.
Каково на самом деле жить с бессонницей? Кроме последствий некачественного сна, многие люди с этой болезнью испытывают беспокойство или страх перед предстоящей ночью с момента пробуждения. С самого утра они думают, как могут улучшить свой ночной сон.
Один научный обзор показал, что люди, страдающие бессонницей, часто чувствуют, что их проблемы преуменьшаются или неправильно понимаются врачами. Это может быть связано и с тем, как эти проблемы показывают в фильмах.
Например, у персонажа Николаса Голицына в романтической комедии «Красное, белое и королевское синее» (2023) - бессонница. Однако мы не видим, чтобы это состояние как-то сильно влияло на его жизнь или у него возникали какие-то трудности, связанные с отсутствием сна.
Большинство голливудских картин изображают крайние случаи бессонницы, когда она является симптомом другого состояния. Как правило, такое бывает в психологических триллерах. К примеру, в фильме «Машинист» (2004) бессонница у главного героя может быть результатом психического расстройства: например, посттравматического стрессового расстройства.
В реальности от бессонницы чаще страдают не мужчины, а женщины. Кроме того, бессонница часто возникает у пожилых, у людей с более низким социально-экономическим статусом, у тех, кто живёт один.
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