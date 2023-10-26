Почему крахмалистые овощи жизненно необходимы человеку

Эксперт по питанию Кит Айюб, почётный доцент Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, выяснил, что будет со здоровьем человека после отказа от крахмалистых овощей. Оказалось, что замена крахмалистых овощей зерновыми альтернативами, включая цельнозерновые продукты, в течение всего одного дня привела к снижению уровня калия - на 21%, витамина B6 - на 17%, витамина С - на 11%, клетчатки - на 10%.

Дело в том, что по сравнению с зерновыми крахмалистые овощи (картофель) содержат обычно больше калия. Дефицит этого вещества связан с серьёзными проблемами со здоровьем. Также картошка может стать хорошим источником витамина С.

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