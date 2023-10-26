Почему крахмалистые овощи жизненно необходимы человеку

Почему крахмалистые овощи жизненно необходимы человекуОбъяснили учёные
В статье, опубликованной в научном журнале Frontiers in Nutrition, специалисты описали уникальную роль крахмалистых овощей как жизненно важного для человека источника питательных веществ.
Согласно диетическим рекомендациям для американцев, сейчас большинству взрослых нужно есть пять-шесть чашек (или их эквивалентов) крахмалистых овощей каждую неделю. Однако некоторые исключают эти овощи из рациона из-за содержащихся в них углеводов.
Эксперт по питанию Кит Айюб, почётный доцент Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, выяснил, что будет со здоровьем человека после отказа от крахмалистых овощей. Оказалось, что замена крахмалистых овощей зерновыми альтернативами, включая цельнозерновые продукты, в течение всего одного дня привела к снижению уровня калия - на 21%, витамина B6 - на 17%, витамина С - на 11%, клетчатки - на 10%.
Дело в том, что по сравнению с зерновыми крахмалистые овощи (картофель) содержат обычно больше калия. Дефицит этого вещества связан с серьёзными проблемами со здоровьем. Также картошка может стать хорошим источником витамина С.
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