Почему мы краснеем, когда смущаемся или пьём алкоголь

Почему мы краснеем, когда смущаемся или пьём алкогольЭта физиологическая реакция возникает в ответ на стресс
Кожа на нашем лице может краснеть при употреблении спиртного или при смущении. Но почему так происходит?
Когда мы чувствуем себя неловко или смущаемся, в организме срабатывает реакция, связанная с ответом на стресс. Она включает выброс адреналина, который расширяет кровеносные сосуды. Поэтому наши щёки краснеют. Вероятнее всего, покраснение развилось в процессе эволюции у человека как социальный сигнал, который помогает сообщить другим о его эмоциональном состоянии. Благодаря этому людям становится проще признать ошибку или снять напряжение в неловкой ситуации.
У некоторых людей после употребления алкоголя также краснеет лицо. Спиртное в нашем организме превращается в ацетальдегид. Он может вызвать расширение кровеносных сосудов и покраснение лица.
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