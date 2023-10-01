Почему мы краснеем, когда смущаемся или пьём алкоголь

У некоторых людей после употребления алкоголя также краснеет лицо. Спиртное в нашем организме превращается в ацетальдегид. Он может вызвать расширение кровеносных сосудов и покраснение лица.

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