Почему мы так любим углеводы

Почему мы так любим углеводыОбъяснила эксперт по питанию
Хоуп Баркукис, заведующая кафедрой питания Университета Кейс Вестерн Резерв, рассказала, что такое углеводы и как они влияют на организм человека.
Углеводы входят в состав различных продуктов: от фруктов и овощей до зерновых, бобов, конфет и т.п. Все углеводы дают примерно одинаковое количество энергии на единицу.
Существуют сложные и простые углеводы. Первые имеют более длинные цепи молекул сахара по сравнению со вторыми. Причём сложные углеводы и перевариваются дольше, а значит, уровень глюкозы в крови после их употребления остаётся более стабильным.
Почему некоторые люди говорят, что их организм жаждет углеводов? На самом деле углеводы способствуют выработке гормона серотонина, благодаря которому человек чувствует себя хорошо. С физиологической точки зрения это связано с тем, что потребление углеводов восстанавливает уровень сахара в крови.
Также известно, что сладкий вкус пищи заставляет нас хотеть съесть «ещё кусочек».
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.