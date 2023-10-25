Фитнес и здоровье
14:47, 25 октября 2023
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Почему мы так любим углеводы

Объяснила эксперт по питанию

Хоуп Баркукис, заведующая кафедрой питания Университета Кейс Вестерн Резерв, рассказала, что такое углеводы и как они влияют на организм человека.

Почему мы так любим углеводы
© CC0 Public Domain

Углеводы входят в состав различных продуктов: от фруктов и овощей до зерновых, бобов, конфет и т.п. Все углеводы дают примерно одинаковое количество энергии на единицу.

Существуют сложные и простые углеводы. Первые имеют более длинные цепи молекул сахара по сравнению со вторыми. Причём сложные углеводы и перевариваются дольше, а значит, уровень глюкозы в крови после их употребления остаётся более стабильным.

Почему мы так любим углеводы
© Health Digest

Почему некоторые люди говорят, что их организм жаждет углеводов? На самом деле углеводы способствуют выработке гормона серотонина, благодаря которому человек чувствует себя хорошо. С физиологической точки зрения это связано с тем, что потребление углеводов восстанавливает уровень сахара в крови.

Также известно, что сладкий вкус пищи заставляет нас хотеть съесть «ещё кусочек».

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