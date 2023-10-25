Почему мы так любим углеводы

Углеводы входят в состав различных продуктов: от фруктов и овощей до зерновых, бобов, конфет и т.п. Все углеводы дают примерно одинаковое количество энергии на единицу.

Существуют сложные и простые углеводы. Первые имеют более длинные цепи молекул сахара по сравнению со вторыми. Причём сложные углеводы и перевариваются дольше, а значит, уровень глюкозы в крови после их употребления остаётся более стабильным.