Почему называть всех вокруг «токсиками» — вредно для мозга

Язык, по их мнению, формирует наше восприятие реальности, и многократное употребление определенных слов может заставить идеи казаться истинными, даже если они таковыми не являются. Широкое применение термина «токсичный» может затруднить проведение различия между действительно вредными ситуациями и теми, которые просто вызывают трудности или дискомфорт.

Такое чрезмерное упрощение может привести к упущению возможностей для личностного роста, восстановления отношений и прогресса в различных областях жизни. Более того, это может подорвать доверие, сотрудничество и сострадание, что в конечном итоге приведет к расколу и распространению «культуры отмены».

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