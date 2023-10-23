Почему нельзя мыть волосы каждый день

Ежедневное мытьё волос может привести к их сухости и повреждению. Кроме того, волосы станут более тусклыми. Дело в том, что такая практика может лишить пряди всех натуральных масел. Если же у вас крашеные волосы, то они потускнеют гораздо быстрее.

Правда, иногда ежедневное мытьё головы - необходимость. Например, если вы много занимаетесь спортом и поэтому сильно потеете. Старайтесь при этом избегать шампуней с сульфатами, поскольку они могут сильно высушить волосы и привести к их завиванию.