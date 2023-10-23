Почему нельзя мыть волосы каждый день

Почему нельзя мыть волосы каждый деньОбъяснил эксперт по волосам
По мнению специалистов, слишком частое мытьё головы может принести больше вреда, чем пользы. Рассказал об этом трихолог Фабиан Мартинес из Лондонской клиники волос.
Ежедневное мытьё волос может привести к их сухости и повреждению. Кроме того, волосы станут более тусклыми. Дело в том, что такая практика может лишить пряди всех натуральных масел. Если же у вас крашеные волосы, то они потускнеют гораздо быстрее.
Правда, иногда ежедневное мытьё головы - необходимость. Например, если вы много занимаетесь спортом и поэтому сильно потеете. Старайтесь при этом избегать шампуней с сульфатами, поскольку они могут сильно высушить волосы и привести к их завиванию.
По словам знаменитого парикмахера Джонатана Эндрю, в идеале нужно мыть волосы хотя бы один-два раза в неделю.
Росс Парлейн, основатель веганского бренда по уходу за волосами, отметил, что частота мытья волос зависит от их типа. Скорее всего, людям с тонкими волосами придётся мыть их ежедневно, волосы средней густоты можно мыть раз в один-два дня, а густые можно не мыть три-четыре дня.
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