Фитнес и здоровье
22:46, 21 октября 2023
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Почему необходимо строго соблюдать дозировку лекарств от высокого давления

Рассказала кардиолог

Врач-кардиолог Анна Бирюкова предупредила об опасности превышения дозировки антигипертензивных препаратов, которые врачи назначают для лечения гипертонии.

Почему необходимо строго соблюдать дозировку лекарств от высокого давления
© Pexels.com

Такие лекарства нужно принимать строго в пределах дозировки, потому что можно столкнуться с гипотензией — резким снижением давления, что повлияет на кровоснабжение мозга и состояние сосудов.

Касательно препаратов для нормализации сердечного ритма Бирюкова объяснила, что такие лекарства позволяют улучшить работу сердца, но принимать их нужно осторожно. Превышение дозировки может спровоцировать брадикардию и развитие АВ-блокады.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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