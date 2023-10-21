Почему необходимо строго соблюдать дозировку лекарств от высокого давления

Такие лекарства нужно принимать строго в пределах дозировки, потому что можно столкнуться с гипотензией — резким снижением давления, что повлияет на кровоснабжение мозга и состояние сосудов.

Касательно препаратов для нормализации сердечного ритма Бирюкова объяснила, что такие лекарства позволяют улучшить работу сердца, но принимать их нужно осторожно. Превышение дозировки может спровоцировать брадикардию и развитие АВ-блокады.

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