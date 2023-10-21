Почему необходимо строго соблюдать дозировку лекарств от высокого давления

22:46, 21 октября 2023
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Почему необходимо строго соблюдать дозировку лекарств от высокого давленияРассказала кардиолог
Врач-кардиолог Анна Бирюкова предупредила об опасности превышения дозировки антигипертензивных препаратов, которые врачи назначают для лечения гипертонии.
Такие лекарства нужно принимать строго в пределах дозировки, потому что можно столкнуться с гипотензией — резким снижением давления, что повлияет на кровоснабжение мозга и состояние сосудов.
Касательно препаратов для нормализации сердечного ритма Бирюкова объяснила, что такие лекарства позволяют улучшить работу сердца, но принимать их нужно осторожно. Превышение дозировки может спровоцировать брадикардию и развитие АВ-блокады.
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