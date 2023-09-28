Почему одни после кофе чувствуют бодрость, а другие – сонливость

Всего существует четыре разновидности рецепторов аденозина. Два из них вызывают сонливость (A1 и A2A), а остальные два - бодрят (A2B и A3).

У каждого человека при этом может быть разное соотношение указанных выше рецепторов. У многих тормозящих рецепторов больше, чем бодрящих. Поэтому когда такие люди выпивают кофе, они ощущают бодрость, поскольку кофе начинает блокировать тормозящие рецепторы. Если же у человека больше рецепторов, которые бодрят, то кофе будет действовать наоборот, то есть вызывать сон.

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