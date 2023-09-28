Почему одни после кофе чувствуют бодрость, а другие – сонливость

Почему одни после кофе чувствуют бодрость, а другие – сонливостьВсё дело в работе нашего мозга
Большинству из нас кофеин помогает взбодриться и проснуться, но некоторые от чашки кофе хотят спать ещё сильнее. Почему так происходит?
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Аденозин представляет собой нейромедиатор, который влияет на ощущение сонливости и бодрости у человека. Когда это вещество связывается с определёнными рецепторами в мозге, это способствует угнетению активности нейронов и появлению сонливости.
Кофеин же по своей структуре очень напоминает аденозин. Но воздействует на организм человека он по-другому. Когда мы выпиваем чашку кофе, в мозгу кофеин начинает конкурировать с аденозином за места в рецепторах.
Всего существует четыре разновидности рецепторов аденозина. Два из них вызывают сонливость (A1 и A2A), а остальные два - бодрят (A2B и A3).
У каждого человека при этом может быть разное соотношение указанных выше рецепторов. У многих тормозящих рецепторов больше, чем бодрящих. Поэтому когда такие люди выпивают кофе, они ощущают бодрость, поскольку кофе начинает блокировать тормозящие рецепторы. Если же у человека больше рецепторов, которые бодрят, то кофе будет действовать наоборот, то есть вызывать сон.
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