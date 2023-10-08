Почему сидеть в туалете с телефоном опасно для здоровья

Почему сидеть в туалете с телефоном опасно для здоровьяРассказал врач
Гастроэнтеролог назвал два типа рисков для здоровья, связанных с длительным нахождением в туалете со смартфоном. Будьте осторожны.
Взять с собой в туалет смартфон может быть заманчивой идеей. Но врач-гастроэнтеролог предупредил, что это может навредить вашему здоровью.
Доктор Саураб Сетхи в социальной сети TikTok призвал людей отказаться от пролистывания ленты новостей во время нахождения в туалете. Эта безобидная на первый взгляд привычка может привести к двум проблемам со здоровьем.
Во-первых, из-за использования смартфона вы можете проводить на унитазе больше времени, чем обычно. Это создаст давление на прямую кишку и анус. В результате у вас могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как геморрой, анальные трещины, выпадение прямой кишки.
Кроме того, корпус смартфона сам по себе может содержать множество бактерий. Исследования показывают, что средний смартфон грязнее, чем сиденье общественного унитаза. Поэтому старайтесь не брать в руки телефон, когда сидите на унитазе. Или хотя бы держите где-нибудь поблизости дезинфицирующую салфетку, чтобы позже протереть устройство.
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