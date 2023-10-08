Почему сидеть в туалете с телефоном опасно для здоровья

Во-первых, из-за использования смартфона вы можете проводить на унитазе больше времени, чем обычно. Это создаст давление на прямую кишку и анус. В результате у вас могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как геморрой, анальные трещины, выпадение прямой кишки.

Кроме того, корпус смартфона сам по себе может содержать множество бактерий. Исследования показывают, что средний смартфон грязнее, чем сиденье общественного унитаза. Поэтому старайтесь не брать в руки телефон, когда сидите на унитазе. Или хотя бы держите где-нибудь поблизости дезинфицирующую салфетку, чтобы позже протереть устройство.

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