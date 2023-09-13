Почему спать с макияжем - опасно для здоровья: объяснили дерматологи

Свободные радикалы - это вещества, которые приводят к воспалению. А воспаление вызывает покраснение кожи, делает её тусклой. Свободные радикалы разрушают коллаген, вызывают морщины, чёрные точки, прыщи, закупоривают поры. Исследования показали, что образование свободных радикалов может ускорить старение.

Если у вас есть псориаз или экзема, то снимать макияж перед сном крайне важно, так как это позволяет контролировать симптомы этих болезней.

Когда умываетесь вечером, обязательно ухаживайте за областью вокруг глаз. Если на ночь оставить на глазах тушь, тени, подводку, то это может привести к дерматиту век.

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