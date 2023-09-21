Почему светлые волосы могут становиться зеленоватыми после плавания в бассейне

Почему светлые волосы могут становиться зеленоватыми после плавания в бассейнеДело не только в хлоре
На самом деле зеленоватый оттенок после нахождения в хлорированной воде бывает у всех. Только на тёмных и на неповреждённых волосах он менее заметен. Из-за каких веществ, содержащихся в воде в бассейне, он появляется?
Элемент, из-за которого волосы становятся зеленоватого цвета после бассейна, - это медь. Основной источник меди - сульфат меди (CuSO₄), который добавляют в воду для предотвращения роста водорослей. Известно, что контакт с водорослями может привести к раздражению кожи, проблемам с дыханием, а употребление воды с водорослями - к серьёзным проблемам с желудком и кишечником. Также медь может попасть в бассейн из-за коррозии водопроводных труб.
Когда волосы вступают в контакт с ионами меди, эти ионы поглощаются волосами и приводят к появлению зеленоватого оттенка на волосах. Более того, под воздействием хлора волосы окисляются. Это приводит к их повреждению и усиливает поглощение ими ионов меди.
Учёные также выяснили, как конкретно ионы меди прикрепляются к волосам. Наши волосы в основном состоят из белка кератина. Он состоит из различных химических групп. Ионы меди могут образовывать связи с этими группами, и этот комплекс остаётся на волосах. Поэтому они кажутся зелёными.
Чтобы волосы при плавании в бассейне не зеленели, вы можете попробовать один из двух вариантов. Первый - надеть шапочку для бассейна, второй - перед походом в бассейн обработать волосы щелочным шампунем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.