Почему светлые волосы могут становиться зеленоватыми после плавания в бассейне

Элемент, из-за которого волосы становятся зеленоватого цвета после бассейна, - это медь. Основной источник меди - сульфат меди (CuSO₄), который добавляют в воду для предотвращения роста водорослей. Известно, что контакт с водорослями может привести к раздражению кожи, проблемам с дыханием, а употребление воды с водорослями - к серьёзным проблемам с желудком и кишечником. Также медь может попасть в бассейн из-за коррозии водопроводных труб.

Когда волосы вступают в контакт с ионами меди, эти ионы поглощаются волосами и приводят к появлению зеленоватого оттенка на волосах. Более того, под воздействием хлора волосы окисляются. Это приводит к их повреждению и усиливает поглощение ими ионов меди.