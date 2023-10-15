Почему так сложно остановиться, когда мы едим что-то солёное

Натрий, содержащийся в поваренной соли, нужен нашему телу для выполнения определённых функций. Однако он постоянно выводится их организма, поэтому его нужно обязательно получать вместе с пищей.

Учёные сейчас работают над тем, чтобы люди вместе с едой потребляли не так много вредных веществ. Для этого используются белки, который придают продуктам солёный вкус или же усиливают его. Однако до сих пор механизм восприятия ионов натрия при помощи вкусовых рецепторов языка до конца не изучен.

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