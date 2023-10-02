Почему в среднем возрасте люди набирают вес и как это остановить

Почему в среднем возрасте люди набирают вес и как это остановитьЕсть несколько причин этого
Научные исследования показывают, что большинство женщин среднего возраста (40-65 лет) набирают вес. Причём в год - в среднем около 0,7 кг. Однако есть способы это предотвратить.
Мария Даниэла Уртадо, доктор медицинских наук, эндокринолог, объяснила, почему после 40 лет люди начинают полнеть. В среднем возрасте происходят различные физические, психологические, социальные изменения. Это могут быть связаны со старением, менопаузой или с тем и другим.
К более быстрому набору веса может располагать женщин резкое изменение уровня гормонов при переходе к менопаузе. Также с возрастом люди склонны меньше заниматься физической активностью. В сочетании с уменьшением мышечной массы это может снизить расход энергии и привести к увеличению массы тела.
Накопление избытка жира может иметь множество последствий для здоровья. В среднем возрасте у людей при этом повышается вероятность развития резистентности к инсулину, диабета, болезней сердца. Также избыточный жир, особенно в области живота, связан с несколькими видами рака, в том числе с раком молочной железы, эндометрия, яичников, пищевода, желудка, колоректальным раком, раком печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и почек.
При слишком большом количестве жира в организме у человека могут развиться такие осложнения, как обструктивное апноэ во сне, боли и повреждения суставов (остеоартрит и кислотный рефлюкс). Наконец, ожирение связано с усилением приливов жара и ночной потливостью на ранних этапах перехода к менопаузе, усилением вагинальных, генитальных и мочевых симптомов менопаузы, сексуальной дисфункцией.
Есть несколько способов, которые помогут вам избавиться от лишнего веса в среднем возрасте.
Тренируйтесь, чтобы избежать потери мышечной массы и убрать жир на животе. Женщинам рекомендуется уделять 20-30 минут аэробным упражнениям. Причём эти упражнения должны занимать большую часть времени на неделе. Также два-три раза в неделю следует выполнять силовые упражнения или упражнения с отягощениями, заниматься йогой или пилатесом.
Соблюдайте средиземноморскую диету. Уртадо рекомендует в менопаузу контролировать и снижать потребление калорий примерно на 10-20% от количества, которое вы получали до этого. Кроме того, стоит попробовать средиземноморский вариант питания. Он включает в основном овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, семена, бобовые, оливковое масло.
Убедитесь, что ваши лекарства не приводят к набору веса. Это распространённый побочный эффект медицинских препаратов.
Попробуйте гормональную терапию. Она поможет облегчить симптомы менопаузы.
Хорошо спите. Известно, что плохой сон связан с увеличением веса, ухудшением настроения, затуманиванием сознания.
Попробуйте лекарства для снижения веса или хирургическое вмешательство. Ожирение нужно воспринимать как болезнь. Если её не лечить, то это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Признайте, что ваше тело со временем меняется. Главное - сосредоточиться на поддержании физической формы.
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