Почему в среднем возрасте люди набирают вес и как это остановить

Мария Даниэла Уртадо, доктор медицинских наук, эндокринолог, объяснила, почему после 40 лет люди начинают полнеть. В среднем возрасте происходят различные физические, психологические, социальные изменения. Это могут быть связаны со старением, менопаузой или с тем и другим.

К более быстрому набору веса может располагать женщин резкое изменение уровня гормонов при переходе к менопаузе. Также с возрастом люди склонны меньше заниматься физической активностью. В сочетании с уменьшением мышечной массы это может снизить расход энергии и привести к увеличению массы тела.

Накопление избытка жира может иметь множество последствий для здоровья. В среднем возрасте у людей при этом повышается вероятность развития резистентности к инсулину, диабета, болезней сердца. Также избыточный жир, особенно в области живота, связан с несколькими видами рака, в том числе с раком молочной железы, эндометрия, яичников, пищевода, желудка, колоректальным раком, раком печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и почек.

При слишком большом количестве жира в организме у человека могут развиться такие осложнения, как обструктивное апноэ во сне, боли и повреждения суставов (остеоартрит и кислотный рефлюкс). Наконец, ожирение связано с усилением приливов жара и ночной потливостью на ранних этапах перехода к менопаузе, усилением вагинальных, генитальных и мочевых симптомов менопаузы, сексуальной дисфункцией.