Фитнес и здоровье
08:14, 28 сентября 2023
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Почему вейпинг хуже для лёгких, чем курение

Сейчас более трёх миллионов жителей Великобритании пользуются вейпами

Доктор Брайан Боксер Вахлер, глазной хирург из Калифорнии, отметил, что вейпинг в отличие от курения «поджаривает лёгкие». По мнению специалиста, использование вейпов даже опаснее для здоровья, чем курение сигарет.

Почему вейпинг хуже для лёгких, чем курение
© npr

Температура пара от вейпа может быть значительно выше, чем температура сигаретного дыма. Поэтому вейпинг может «поджечь» ваши лёгкие. Кроме того, среди любителей вейпов больше молодых людей, которые нуждаются в трансплантации лёгких, чем среди тех, кто курит сигареты.

Почему вейпинг хуже для лёгких, чем курение
© Children's Health

Исследования, проведённые в последние годы, показали, что вейпинг несёт серьёзные риски для здоровья. Больше всего при этом страдают лёгкие и сердце.

В ходе одного исследования, опубликованного в The Journal of Nuclear Medicine, учёные обнаружили, что вейпинг приводит к более сильному воспалению лёгких по сравнению с обычным курением.

Также в 2023 году Американская кардиологическая ассоциация (AHA) пришла к выводу, что сочетание никотина, загустителей, растворителей и ароматизаторов в электронных сигаретах больше вредит сердцу, чем курение сигарет.

В 2022 году обнаружилось, что молодые люди, использующие вейпы, имеют на 15% больше шансов столкнуться с инсультом, чем обычные курильщики.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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