Почему вейпинг хуже для лёгких, чем курение

Почему вейпинг хуже для лёгких, чем курениеСейчас более трёх миллионов жителей Великобритании пользуются вейпами
Доктор Брайан Боксер Вахлер, глазной хирург из Калифорнии, отметил, что вейпинг в отличие от курения «поджаривает лёгкие». По мнению специалиста, использование вейпов даже опаснее для здоровья, чем курение сигарет.
Температура пара от вейпа может быть значительно выше, чем температура сигаретного дыма. Поэтому вейпинг может «поджечь» ваши лёгкие. Кроме того, среди любителей вейпов больше молодых людей, которые нуждаются в трансплантации лёгких, чем среди тех, кто курит сигареты.
Исследования, проведённые в последние годы, показали, что вейпинг несёт серьёзные риски для здоровья. Больше всего при этом страдают лёгкие и сердце.
В ходе одного исследования, опубликованного в The Journal of Nuclear Medicine, учёные обнаружили, что вейпинг приводит к более сильному воспалению лёгких по сравнению с обычным курением.
Также в 2023 году Американская кардиологическая ассоциация (AHA) пришла к выводу, что сочетание никотина, загустителей, растворителей и ароматизаторов в электронных сигаретах больше вредит сердцу, чем курение сигарет.
В 2022 году обнаружилось, что молодые люди, использующие вейпы, имеют на 15% больше шансов столкнуться с инсультом, чем обычные курильщики.
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