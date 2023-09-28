Почему вейпинг хуже для лёгких, чем курение

Исследования, проведённые в последние годы, показали, что вейпинг несёт серьёзные риски для здоровья. Больше всего при этом страдают лёгкие и сердце.

В ходе одного исследования, опубликованного в The Journal of Nuclear Medicine, учёные обнаружили, что вейпинг приводит к более сильному воспалению лёгких по сравнению с обычным курением.

Также в 2023 году Американская кардиологическая ассоциация (AHA) пришла к выводу, что сочетание никотина, загустителей, растворителей и ароматизаторов в электронных сигаретах больше вредит сердцу, чем курение сигарет.

В 2022 году обнаружилось, что молодые люди, использующие вейпы, имеют на 15% больше шансов столкнуться с инсультом, чем обычные курильщики.

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