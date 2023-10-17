Почему вы можете сильно потеть по ночам и когда стоит обратиться к врачу

Любой человек вне зависимости от возраста может столкнуться с ночной потливостью. Однако у женщин это встречается чаще, чем у мужчин, - в основном из-за менопаузы и изменения уровня гормонов.

Около 80% женщин испытывают приливы жара или потливость по ночам после менопаузы (когда менструации прекращаются в течение 12 месяцев) и во время перименопаузы (время, предшествующее менопаузе).

Гормоны оказывают влияние и на ночную потливость у мужчин. Особенно это касается тех, у кого низкий уровень тестостерона. Это примерно 38% мужчин в возрасте 45 лет и старше.