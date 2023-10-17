Фитнес и здоровье
16:37, 17 октября 2023
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Почему вы можете сильно потеть по ночам и когда стоит обратиться к врачу

Иногда это вполне нормальное для организма явление

Потливость по ночам может быть связана с большим количеством факторов. В том числе с физической активностью, высокой температурой в спальне, менопаузой, приёмом некоторых лекарств, инфекциями. И вот когда стоит насторожиться.

Почему вы можете сильно потеть по ночам и когда стоит обратиться к врачу
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Любой человек вне зависимости от возраста может столкнуться с ночной потливостью. Однако у женщин это встречается чаще, чем у мужчин, - в основном из-за менопаузы и изменения уровня гормонов.

Около 80% женщин испытывают приливы жара или потливость по ночам после менопаузы (когда менструации прекращаются в течение 12 месяцев) и во время перименопаузы (время, предшествующее менопаузе).

Гормоны оказывают влияние и на ночную потливость у мужчин. Особенно это касается тех, у кого низкий уровень тестостерона. Это примерно 38% мужчин в возрасте 45 лет и старше.

Почему вы можете сильно потеть по ночам и когда стоит обратиться к врачу
© Ejis

Часто температура тела человека повышается, когда организм борется с инфекцией. Это может стимулировать потоотделение.

Ночную потливость могут вызвать несерьёзные инфекции вроде простуды или более опасные заболевания типа вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы. Однако потливость по ночам редко бывает единственным симптомом болезни.

К ночной потливости может привести регулярное употребление алкоголя (особенно при алкогольной зависимости) и рекреационных наркотиков, приём таких лекарств, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), кортикостероиды, заместительная терапия гормонами щитовидной железы и метадон.

От ночной потливости нередко страдают тревожные люди. Кроме того, она может быть связана с обструктивным апноэ во сне, высокоинтенсивными тренировками, перетренированностью и/или недостатком энергии.

Обращаться к врачу при ночной потливости следует в случае, если она возникает регулярно, вызывает беспокойство, мешает сну или сопровождается усталостью/потерей веса (при условии, что вы никак не меняли свой образ жизни).

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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