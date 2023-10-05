Похоже, ученым удалось создать вакцину против всех супербактерий

Похоже, ученым удалось создать вакцину против всех супербактерийНо нужны дальнейшие исследования
В борьбе с антибиотикорезистентными супербактериями появилась потенциальная возможность изменить ситуацию: экспериментальная вакцина, разработанная группой специалистов Университета Южной Калифорнии.
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Эта вакцина, недавно запатентованная университетом, активизирует иммунную систему организма, увеличивая имеющийся запас иммунных клеток, борющихся с инфекциями, называемых макрофагами. Эти клетки быстро нейтрализуют вторгшиеся в организм бактерии и грибки, не позволяя им преодолеть защитные силы организма.
В моделях мышей одна доза вакцины обеспечивала быструю защиту от восьми различных видов бактерий и грибков, причем действие вакцины наступало в течение 24 часов и продолжалось до 28 дней.
Следующий шаг - получение рекомендаций FDA для проведения доклинических исследований и клинических испытаний на людях с целью создания мощного оружия против неубиваемых бактерий.
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