Полезно ли для здоровья напевать

Полезно ли для здоровья напеватьВот что учёным сейчас известно
Оказывается, у напевания есть множество преимуществ для здоровья. Это и снижение уровня стресса, и облегчение дыхания, и уменьшение заложенности носовых пазух, и снижение кровяного давления, и повышение настроения.
Мы напеваем себе под нос, когда счастливы. Часто мы бессознательно напеваем мелодии, причём даже те, которые нам не нравятся. И это всё же полезная практика.
Что происходит при напевании? Человек пропускает воздух через голосовые связи, заставляя их вибрировать и издавать звук. Вероятно, эта вибрация стимулирует один из блуждающих нервов - часть парасимпатической нервной системы. Эта нервная система помогает успокоиться, восстанавливает частоту сердечных сокращений, дыхание, пищеварение.
Зачастую люди напевают, чтобы расслабиться. В результате у них снижается пульс и увеличивается вариабельность сердечного ритма. Известно, что более высокая вариабельность сердечного ритма связана с лучшим здоровьем.
При напевании звуковые волны могут воздействовать на носовые пазухи. Это приводит к повышению уровня оксида азота в носу. Это вещество принимает участие во всех процессах организма: от работы мозга и иммунной системы до сексуального возбуждения и кровотока в лёгких.
В ходе ещё одного исследования выяснилось, что у людей с аллергией на пыль или пыльцу, когда они напевали, был более высокий уровень оксида азота в носу и меньше проблем с носовыми пазухами.
Кроме того, напевание приводит к повышению осознанности тела и децентрации (то есть к улучшению способности отделять себя от эмоций, мыслей, ощущений).
Известно также, что пение снижает уровень стресса, помогает войти в состояние потока. Однако необходимо ещё провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить все эти преимущества.
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