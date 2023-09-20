Полезно ли для здоровья напевать

Зачастую люди напевают, чтобы расслабиться. В результате у них снижается пульс и увеличивается вариабельность сердечного ритма. Известно, что более высокая вариабельность сердечного ритма связана с лучшим здоровьем.

При напевании звуковые волны могут воздействовать на носовые пазухи. Это приводит к повышению уровня оксида азота в носу. Это вещество принимает участие во всех процессах организма: от работы мозга и иммунной системы до сексуального возбуждения и кровотока в лёгких.

В ходе ещё одного исследования выяснилось, что у людей с аллергией на пыль или пыльцу, когда они напевали, был более высокий уровень оксида азота в носу и меньше проблем с носовыми пазухами.

Кроме того, напевание приводит к повышению осознанности тела и децентрации (то есть к улучшению способности отделять себя от эмоций, мыслей, ощущений).

Известно также, что пение снижает уровень стресса, помогает войти в состояние потока. Однако необходимо ещё провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить все эти преимущества.

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