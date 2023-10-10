Помогает ли психотерапия избавиться от зависимостей

Помогает ли психотерапия избавиться от зависимостейВыяснили учёные
Метаобзор научной литературы показал, что психотерапевтические подходы будут в лучшем случае умеренно эффективны для людей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ или наркотиков. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research.
В ходе недавнего исследования команда учёных под руководством профессора Александра Дюме из Университета Монреаля проанализировала 23 метаанализа исследований с выборками от 130 до 33 000 человек. Эксперты изучила работы, где измерялась эффективность терапии в течение 12 месяцев после вмешательства. Среди видов терапии были: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), управление непредвиденными обстоятельствами, терапия подкрепления на основе ваучеров, мотивационные интервью, терапия повышения мотивации.
Специалисты обнаружили, что в исследованиях, где измерялся эффект краткого психотерапевтического вмешательства с подростками и взрослыми, было небольшое снижение частоты и/или количества употребления алкоголя в первые несколько месяцев. Сохранялся ли этот эффект в течение 6 или 12 месяцев, было, однако, неясно. Не оказалось также статистических различий в частоте или количестве употребления алкоголя при кратком психотерапевтическом вмешательстве вместе с мотивационными интервью.
Что касается зависимости от каннабиса, то кратковременные психотерапевтические вмешательства имели незначительный эффект, а их сочетание с мотивационными подходами умеренно снижали частоту употребления вещества через четыре месяца после вмешательства.
Некоторые исследования показали, что кратковременная психотерапия сократила количество дней в месяце, в течение которых участники употребляли амфетамины, а управление непредвиденными обстоятельствами снизило использование стимуляторов во время вмешательства. Однако этот эффект не сохранялся в последующие месяцы.
Наконец, мотивационные подходы не оказали существенного влияния на злоупотребление бензодиазепинами. При этом кратковременные психотерапевтические вмешательства вместе с постепенным снижением доз бензодиазепинов помогли некоторым участникам сохранять воздержание до трёх месяцев.
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