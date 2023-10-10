Помогает ли психотерапия избавиться от зависимостей

Специалисты обнаружили, что в исследованиях, где измерялся эффект краткого психотерапевтического вмешательства с подростками и взрослыми, было небольшое снижение частоты и/или количества употребления алкоголя в первые несколько месяцев. Сохранялся ли этот эффект в течение 6 или 12 месяцев, было, однако, неясно. Не оказалось также статистических различий в частоте или количестве употребления алкоголя при кратком психотерапевтическом вмешательстве вместе с мотивационными интервью.

Что касается зависимости от каннабиса, то кратковременные психотерапевтические вмешательства имели незначительный эффект, а их сочетание с мотивационными подходами умеренно снижали частоту употребления вещества через четыре месяца после вмешательства.

Некоторые исследования показали, что кратковременная психотерапия сократила количество дней в месяце, в течение которых участники употребляли амфетамины, а управление непредвиденными обстоятельствами снизило использование стимуляторов во время вмешательства. Однако этот эффект не сохранялся в последующие месяцы.

Наконец, мотивационные подходы не оказали существенного влияния на злоупотребление бензодиазепинами. При этом кратковременные психотерапевтические вмешательства вместе с постепенным снижением доз бензодиазепинов помогли некоторым участникам сохранять воздержание до трёх месяцев.

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