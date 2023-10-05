Помогают ли косметические процедуры повысить самооценку и принять себя

Ряд исследований показал, что пациенты после косметических процедур действительно стали лучше воспринимать свою внешность. Например, в ходе одного исследования выяснилось, что после инъекций ботокса участники чувствовали себя более привлекательными, менее застенчивыми и были больше удовлетворены своей внешностью до трёх месяцев после процедуры.

Другое исследование с участием женщин, которые увеличили грудь, показало, что они обычно сообщают о большей удовлетворённости внешним видом груди в течение четырёх лет после операции.

Некоторые исследования показывают, что эти улучшения сохраняются даже спустя пять лет после процедуры.

При этом ряд исследований, посвящённых влиянию косметической хирургии на самооценку, показал, что косметические процедуры повышают самооценку лишь на короткое время. В других научных работах отмечается, что косметическая хирургия вообще не повышает самооценку. Особенно заметно это в долгосрочной перспективе.

Исследование с участием людей, сделавших ринопластику, показало, что после операции у некоторых на короткое время уменьшались симптомы депрессии, но у большинства не было никаких изменений или симптомы ухудшились.

Другими словами, существует риск, что косметическая процедура может усугубить проблемы с психикой у некоторых людей.

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