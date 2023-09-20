Помогают ли на самом деле раскраски снизить уровень тревоги и стресса

Исследования показывают, что раскраски - это эффективный способ снизить уровень стресса, тревоги и улучшить самочувствие. Также это занятие помогает уменьшить выгорание, особенно в сочетании с практиками осознанности. Благодаря раскрашиванию человеку становится проще сосредоточиться на настоящем моменте.

Учёные провели несколько экспериментов, чтобы понять, может ли осознанное раскрашивание улучшить самочувствие людей.

В ходе первого эксперимента участников (72 человека) разделили на две группы. Первая группа получила раскраску и применяла практику осознанности (они должны были расслабить тело, сосредоточиться на задаче и на ощущении от раскрашивания), а вторая группа просто раскрашивала без каких-либо указаний со стороны. В результате люди, которые практиковали осознанность, сообщили, что после раскрашивания стали меньше ощущать тревожность и почувствовали себя более сосредоточенными.