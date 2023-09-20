Помогают ли на самом деле раскраски снизить уровень тревоги и стресса

Помогают ли на самом деле раскраски снизить уровень тревоги и стрессаВыяснили учёные
Когда мы думаем о лучших способах избавления от стресса, мы представляем себе медитацию или различные упражнения. В последние годы популярным способом расслабиться и снять напряжение стали также раскраски для взрослых. Но действительно ли они помогают?
Исследования показывают, что раскраски - это эффективный способ снизить уровень стресса, тревоги и улучшить самочувствие. Также это занятие помогает уменьшить выгорание, особенно в сочетании с практиками осознанности. Благодаря раскрашиванию человеку становится проще сосредоточиться на настоящем моменте.
Учёные провели несколько экспериментов, чтобы понять, может ли осознанное раскрашивание улучшить самочувствие людей.
В ходе первого эксперимента участников (72 человека) разделили на две группы. Первая группа получила раскраску и применяла практику осознанности (они должны были расслабить тело, сосредоточиться на задаче и на ощущении от раскрашивания), а вторая группа просто раскрашивала без каких-либо указаний со стороны. В результате люди, которые практиковали осознанность, сообщили, что после раскрашивания стали меньше ощущать тревожность и почувствовали себя более сосредоточенными.
Другой эксперимент проводился с участием 35 учителей из Великобритании. Первая группа каждый день в течение пяти дней практиковала осознанное раскрашивание, а другая группа продолжила рабочую неделю в обычном режиме. Те, кто попробовал осознанное окрашивание, в итоге почувствовали себя менее напряжёнными, более внимательными и стрессоустойчивыми.
Третий эксперимент показал, даёт ли осознанное раскрашивание те же преимущества, что и медитация. Выяснилось, что обе практики снижали у людей тревожность, помогали им быть более внимательными.
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