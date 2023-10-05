Помогают ли прыжки на скакалке похудеть

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Nutrients, показало, что добавление прыжков на скакалке к диете с ограничением калорий помогает быстрее сбросить вес.

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