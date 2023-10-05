Помогают ли прыжки на скакалке похудеть

Помогают ли прыжки на скакалке похудетьУ этого вида активности есть немало преимуществ для здоровья
Прыжки на скакалке - не только для детей. Это упражнение помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, стать выносливее. А вот мышечную массу вы таким образом не сможете нарастить.
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Известно, что прыжки на скакалке поддерживают здоровье сердца, повышают выносливость, улучшают баланс и координацию, работу мозга, увеличивают объём лёгких.
Также прыжки на скакалке - это ключевой компонент любой программы по снижению веса. Всё потому, что они помогают создать дефицит калорий, а это приводит к похудению.
Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Nutrients, показало, что добавление прыжков на скакалке к диете с ограничением калорий помогает быстрее сбросить вес.
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