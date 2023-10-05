Фитнес и здоровье
16:36, 05 октября 2023
1 мин.

Помогают ли прыжки на скакалке похудеть

У этого вида активности есть немало преимуществ для здоровья

Прыжки на скакалке - не только для детей. Это упражнение помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, стать выносливее. А вот мышечную массу вы таким образом не сможете нарастить.

Помогают ли прыжки на скакалке похудеть

© iStock

Известно, что прыжки на скакалке поддерживают здоровье сердца, повышают выносливость, улучшают баланс и координацию, работу мозга, увеличивают объём лёгких.

Также прыжки на скакалке - это ключевой компонент любой программы по снижению веса. Всё потому, что они помогают создать дефицит калорий, а это приводит к похудению.

Помогают ли прыжки на скакалке похудеть
© Healthline

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Nutrients, показало, что добавление прыжков на скакалке к диете с ограничением калорий помогает быстрее сбросить вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.