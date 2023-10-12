Поможет ли вам овсянка похудеть

Поможет ли вам овсянка похудетьОбъяснила диетолог
Часто овсянка рекламируется как часть здорового питания. Но можно ли то же самое сказать о похудении?
Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, рассказала, помогает ли овсянка на самом деле сбросить вес.
Благодаря употреблению овсянки вы будете получать достаточное количество клетчатки, а это важная часть успешного снижения веса.
Вот пять способов, при помощи которых овсянка поможет вам избавиться от лишних килограммов.
Вы будете чувствовать себя сытым. Овсянка содержит много клетчатки, поэтому вы в течение дня в целом потреблять калорий будете меньше.
Это отличный источник сложных углеводов. Такие углеводы способствуют снижению веса, так как обеспечивают постепенное высвобождение энергии. В результате вы будете оставаться энергичным весь день, а уровень сахара в крови у вас будет стабильным.
Она богата белком. В половине стакана сухой овсянки содержится около 5 г белка. Он поможет вам насытиться надолго.
Она не содержит большого количества калорий. Половина чашки овсянки (в сухом виде) - это всего 150 ккал.
Она универсальна. Вы можете добавлять овёс в самые разные блюда, включая смузи, кексы, закуски.
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