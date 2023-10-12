Поможет ли вам овсянка похудеть

Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, рассказала, помогает ли овсянка на самом деле сбросить вес.

Благодаря употреблению овсянки вы будете получать достаточное количество клетчатки, а это важная часть успешного снижения веса.

Вот пять способов, при помощи которых овсянка поможет вам избавиться от лишних килограммов.

Вы будете чувствовать себя сытым. Овсянка содержит много клетчатки, поэтому вы в течение дня в целом потреблять калорий будете меньше.

Это отличный источник сложных углеводов. Такие углеводы способствуют снижению веса, так как обеспечивают постепенное высвобождение энергии. В результате вы будете оставаться энергичным весь день, а уровень сахара в крови у вас будет стабильным.