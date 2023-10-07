Популярный препарат для похудения вызвал паралич желудка

В ходе исследования были проанализированы данные более пяти тысяч человек, собранные в период с 2006 по 2020 год. Среди участников были пациенты, принимавшие семаглутид (действующее вещество препаратов Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk) или лираглутид - вещества, являющиеся агонистами гормона GLP-1, а также бупропион-налтрексон, также используемый для снижения веса, но с другим механизмом действия.

Было обнаружено, что у лиц, принимавших агонисты GLP-1, чаще встречались заболевания желчевыводящих путей. В частности, частота заболеваний на 1000 человеко-лет составила 11,7 для семаглутида, 18,6 для лираглутида и 12,6 для бупропион-налтрексона.

Кроме того, применение семаглутида или лираглутида повышало риск развития панкреатита, кишечной непроходимости и гастропареза (паралича желудка) по сравнению с бупропион-налтрексоном.

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