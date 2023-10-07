Фитнес и здоровье
18:24, 07 октября 2023
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Популярный препарат для похудения вызвал паралич желудка

Думаем, не стоит напомнить вам быть аккуратнее с лекарствами

Группа ученых из Университета Британской Колумбии обнаружила, что популярные препараты для лечения диабета и ожирения Ozempic и Wegovy могут приводить к параличу желудка, несмотря на то, что такие побочные эффекты не указаны в инструкциях к препаратам. Результаты исследования опубликованы в сетевом журнале JAMA.

Популярный препарат для похудения вызвал паралич желудка

© Ferra.expert

В ходе исследования были проанализированы данные более пяти тысяч человек, собранные в период с 2006 по 2020 год. Среди участников были пациенты, принимавшие семаглутид (действующее вещество препаратов Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk) или лираглутид - вещества, являющиеся агонистами гормона GLP-1, а также бупропион-налтрексон, также используемый для снижения веса, но с другим механизмом действия.

Было обнаружено, что у лиц, принимавших агонисты GLP-1, чаще встречались заболевания желчевыводящих путей. В частности, частота заболеваний на 1000 человеко-лет составила 11,7 для семаглутида, 18,6 для лираглутида и 12,6 для бупропион-налтрексона.

Кроме того, применение семаглутида или лираглутида повышало риск развития панкреатита, кишечной непроходимости и гастропареза (паралича желудка) по сравнению с бупропион-налтрексоном.

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