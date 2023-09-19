Правда и мифы о компульсивном переедании: что это и чем отличается от обычного переедания

Миф: компульсивное переедание встречается редко. Американская психиатрическая ассоциация признала компульсивное переедание болезнью только в 2013 году. Но это самое распространённое расстройство пищевого поведения в США. Причём многим людям, страдающим этой проблемой, может быть стыдно делиться этим с окружающими.

Миф: просто переедание и компульсивное переедание - это одно и то же. Все мы время от времени можем есть больше, чем обычно. Однако компульсивное переедание отличается от обычного тем, что человек теряет над собой контроль. Как только он начинает есть, он чувствует, что не может остановиться. Также человек, страдающий компульсивным перееданием, думает о еде, даже когда у них нет перерыва на обед или когда рядом нет никаких продуктов. Наконец, для поставки диагноза переедания должны случаться минимум раз в неделю в течение трёх месяцев.

Миф: компульсивное переедание можно остановить при помощи силы воли. Эта болезнь на самом деле вызвана сложным сочетанием биологических, психологических и экологических факторов. То есть отказаться от переедания люди усилием воли не могут.

Миф: компульсивное переедание влияет только на людей с ожирением. Многие люди с этой болезнью не имеют лишнего веса или ожирения.