Правда и мифы о компульсивном переедании: что это и чем отличается от обычного переедания

Правда и мифы о компульсивном переедании: что это и чем отличается от обычного перееданияЭто самое распространённое расстройство пищевого поведения
Чаще всего компульсивное переедание люди понимают неправильно, хотя встречается оно часто. Но важно знать, что это серьёзное заболевание, которое может настигнуть любого человека вне зависимости от его роста и веса.
Миф: компульсивное переедание встречается редко. Американская психиатрическая ассоциация признала компульсивное переедание болезнью только в 2013 году. Но это самое распространённое расстройство пищевого поведения в США. Причём многим людям, страдающим этой проблемой, может быть стыдно делиться этим с окружающими.
Миф: просто переедание и компульсивное переедание - это одно и то же. Все мы время от времени можем есть больше, чем обычно. Однако компульсивное переедание отличается от обычного тем, что человек теряет над собой контроль. Как только он начинает есть, он чувствует, что не может остановиться. Также человек, страдающий компульсивным перееданием, думает о еде, даже когда у них нет перерыва на обед или когда рядом нет никаких продуктов. Наконец, для поставки диагноза переедания должны случаться минимум раз в неделю в течение трёх месяцев.
Миф: компульсивное переедание можно остановить при помощи силы воли. Эта болезнь на самом деле вызвана сложным сочетанием биологических, психологических и экологических факторов. То есть отказаться от переедания люди усилием воли не могут.
Миф: компульсивное переедание влияет только на людей с ожирением. Многие люди с этой болезнью не имеют лишнего веса или ожирения.
Миф: диета и снижение веса могут вылечить компульсивное переедание. Диета может только усилить переедание, поскольку в этом случае человек сильнее сосредотачивается на еде. Золотым стандартом лечения компульсивного переедания считается психотерапия, приём лекарств или диетическое консультирование.
Миф: только взрослые могут страдать компульсивным перееданием. Исследования показывают, что эта проблема бывает также у детей и подростков. Например, в ходе одного исследования с участием более 10 тысяч американских детей в возрасте от 9 до 14 лет выяснилось, что 6,6% из них сообщили как минимум о некоторых признаках компульсивного переедания.
Миф: переедание не имеет долгосрочных последствий. При отсутствии лечения компульсивное переедание может привести к набору веса, ожирению, болезням сердца, диабету 2 типа, депрессии. По данным Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (NIDDK), у людей с этой болезнью со временем могут возникнуть проблемы с пищеварением, боли в мышцах и суставах.
Миф: компульсивное переедание встречается только у женщин. Научные данные показывают, что примерно 0,8% мужчин в США страдают компульсивным перееданием.
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