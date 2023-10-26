Правда ли, что другие сорта риса полезнее белого

Коричневый рис по сравнению с белым - цельное зерно, у которого удалена только несъедобная внешняя оболочка. Для создания белого риса при этом из зёрен удаляют отруби. В коричневом рисе также больше клетчатки, магния, железа, цинка и витаминов группы B, присутствуют полифенолы и флавоноиды, защищающие организм от стресса.

Чёрный рис содержит больше антоцианов. Некоторые отмечают, что чёрный рис - один из самых полезных для здоровья продуктов, так как он защищает от болезней сердца, метаболических болезней.

По сравнению с белым, чёрным или коричневым рисом красный содержит больше цинка, железа.

Разные сорта риса имеют разный гликемический индекс (показатель скорости, с которой углеводы повышают уровень сахара в крови). И чем красочнее сорт риса, тем этот показатель ниже.

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