Правда ли, что другие сорта риса полезнее белого

Правда ли, что другие сорта риса полезнее белогоВот что говорят об этом учёные
Рис на протяжении всей истории человечества оставался важным продуктом питания. Сегодня существует более 40 тысяч различных сортов риса. Но действительно ли белый рис не так полезен, как остальные?
Каждый сорт риса обладает своим вкусом, текстурой, уникальными питательными свойствами. Это ещё больше усложняет выбор в супермаркете.
Известно также, что некоторые сорта риса содержат больше антиоцианинов, чем остальные. Эти вещества защищают клетки организма от повреждений. Они входят в состав, например, красного и чёрного риса.
Коричневый рис по сравнению с белым - цельное зерно, у которого удалена только несъедобная внешняя оболочка. Для создания белого риса при этом из зёрен удаляют отруби. В коричневом рисе также больше клетчатки, магния, железа, цинка и витаминов группы B, присутствуют полифенолы и флавоноиды, защищающие организм от стресса.
Чёрный рис содержит больше антоцианов. Некоторые отмечают, что чёрный рис - один из самых полезных для здоровья продуктов, так как он защищает от болезней сердца, метаболических болезней.
По сравнению с белым, чёрным или коричневым рисом красный содержит больше цинка, железа.
Разные сорта риса имеют разный гликемический индекс (показатель скорости, с которой углеводы повышают уровень сахара в крови). И чем красочнее сорт риса, тем этот показатель ниже.
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