Правда ли, что горячие напитки помогают охладиться

Во многих странах мира, в том числе в Китае, Японии, Саудовской Аравии, Индии, чай принято пить и зимой, и летом. В Интернете вы тоже найдёте большое количество статей, в которых говорится о пользе горячего чая в жару.

Исследования при этом показывают, что горячие напитки и правда освежают в жаркую погоду. Но зависит это также от контекста. Во-первых, при употреблении горячего в организме запускается процесс под названием «испарительное охлаждение». Человек в результате начинает сильнее потеть. Когда пот испаряется, температура тела снижается. Помимо этого, горячий напиток приводит к расширению кровеносных сосудов.