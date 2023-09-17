Фитнес и здоровье
12:48, 17 сентября 2023
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Правда ли, что горячие напитки помогают охладиться

Вот что показывают исследования

В жаркую погоду часто хочется выпить чего-нибудь холодного. Однако учёные утверждают, что и горячие напитки в этой ситуации хорошо помогают.

Правда ли, что горячие напитки помогают охладиться
© Yahoo

Во многих странах мира, в том числе в Китае, Японии, Саудовской Аравии, Индии, чай принято пить и зимой, и летом. В Интернете вы тоже найдёте большое количество статей, в которых говорится о пользе горячего чая в жару.

Исследования при этом показывают, что горячие напитки и правда освежают в жаркую погоду. Но зависит это также от контекста. Во-первых, при употреблении горячего в организме запускается процесс под названием «испарительное охлаждение». Человек в результате начинает сильнее потеть. Когда пот испаряется, температура тела снижается. Помимо этого, горячий напиток приводит к расширению кровеносных сосудов.

Правда ли, что горячие напитки помогают охладиться
© Punch

Когда вы пьёте в жаркую погоду горячий напиток, то организм это воспринимает как сигнал о том, что нужно охладиться. При употреблении горячего у вас может возникнуть ощущение жара, из-за которого вы будете воспринимать окружающую среду как более прохладную.

Однако горячие напитки не всегда эффективно охлаждают. В некоторых случаях они могут не сработать: например, при повышенной влажности, тепловом ударе или тепловом истощении, обезвоживании, когда вам горячие напитки сами по себе не нравятся.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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