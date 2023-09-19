Правда ли, что избавление от мокроты поможет быстрее выздороветь

Когда вы болеете, слизь может стать более липкой и густой. Однако она всё равно играет жизненно важную роль в улавливании вирусов, бактерий, заражённых клеток.

Избавление от слизи к тому же не обязательно поможет вам чувствовать себя лучше и не ускорит выздоровление. В то же время избыток слизи может немного раздражать. В этом случае поможет промывание носовых пазух при помощи солевого раствора, полоскание горла солёной водой, поддержание гидратации.

Могут помочь при болезни также противозастойные назальные спреи. Но их не стоит использовать дольше недели.

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