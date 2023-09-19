Фитнес и здоровье
08:01, 19 сентября 2023
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Правда ли, что избавление от мокроты поможет быстрее выздороветь

Слизь и мокрота - это важные элементы иммунной системы

Многие думают, что от мокроты и слизи во время болезни нужно всегда избавляться. Но на самом деле это не совсем так.

Правда ли, что избавление от мокроты поможет быстрее выздороветь
© One Welbeck

Слизь выстилает поверхности носа, пазух и лёгких, отфильтровывает то, что вы вдыхаете. В основном она состоит из воды, но также содержит сахара, белки, молекулы, которые помогают организму следить за вредными микробами. Слизь в целом создаёт защитный слой между организмом и внешним миром. Поэтому избавляться от неё не стоит.

Правда ли, что избавление от мокроты поможет быстрее выздороветь
© Getty Images

Когда вы болеете, слизь может стать более липкой и густой. Однако она всё равно играет жизненно важную роль в улавливании вирусов, бактерий, заражённых клеток.

Избавление от слизи к тому же не обязательно поможет вам чувствовать себя лучше и не ускорит выздоровление. В то же время избыток слизи может немного раздражать. В этом случае поможет промывание носовых пазух при помощи солевого раствора, полоскание горла солёной водой, поддержание гидратации.

Могут помочь при болезни также противозастойные назальные спреи. Но их не стоит использовать дольше недели.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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