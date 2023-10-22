Фитнес и здоровье
09:44, 22 октября 2023
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Правда ли, что куриный суп помогает при болезни

Объяснил эксперт по питанию

Совсем скоро настанет сезон гриппа и простуды. Считается, что облегчить симптомы этих заболеваний помогает куриный суп. Но так ли это с научной точки зрения?

Правда ли, что куриный суп помогает при болезни
© Southern Living

У куриного супа - вкус «умами», то есть мясной. Это особая категория вкусов наряду со сладким, солёным и т.п. В подобных продуктах содержатся аминокислоты.

Исследования показывают, что вкус играет решающую роль для целебных свойств куриного супа. Он помогает стимулировать аппетит.

Правда ли, что куриный суп помогает при болезни
© Hatchery Band

Также некоторые исследования показывают, что вкус умами может улучшить переваривание питательных веществ. Благодаря этому белок усваивается организмом лучше. Это может справиться с проблемами с желудком.

В ходе ряда исследований выяснилось, что куриный суп может уменьшить количество лейкоцитов, попадающих в воспалённые ткани. Поэтому заложенность носа или насморк, чихание, кашель, сгущение слизи тоже уменьшатся.

Важно, что не все куриные супы обладают целебными свойствами. Например, в консервированных версиях таких супов почти нет питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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