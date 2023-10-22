Правда ли, что куриный суп помогает при болезни

Также некоторые исследования показывают, что вкус умами может улучшить переваривание питательных веществ. Благодаря этому белок усваивается организмом лучше. Это может справиться с проблемами с желудком.

В ходе ряда исследований выяснилось, что куриный суп может уменьшить количество лейкоцитов, попадающих в воспалённые ткани. Поэтому заложенность носа или насморк, чихание, кашель, сгущение слизи тоже уменьшатся.

Важно, что не все куриные супы обладают целебными свойствами. Например, в консервированных версиях таких супов почти нет питательных веществ.

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