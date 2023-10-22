Правда ли, что куриный суп помогает при болезни

Правда ли, что куриный суп помогает при болезниОбъяснил эксперт по питанию
Совсем скоро настанет сезон гриппа и простуды. Считается, что облегчить симптомы этих заболеваний помогает куриный суп. Но так ли это с научной точки зрения?
У куриного супа - вкус «умами», то есть мясной. Это особая категория вкусов наряду со сладким, солёным и т.п. В подобных продуктах содержатся аминокислоты.
Исследования показывают, что вкус играет решающую роль для целебных свойств куриного супа. Он помогает стимулировать аппетит.
Также некоторые исследования показывают, что вкус умами может улучшить переваривание питательных веществ. Благодаря этому белок усваивается организмом лучше. Это может справиться с проблемами с желудком.
В ходе ряда исследований выяснилось, что куриный суп может уменьшить количество лейкоцитов, попадающих в воспалённые ткани. Поэтому заложенность носа или насморк, чихание, кашель, сгущение слизи тоже уменьшатся.
Важно, что не все куриные супы обладают целебными свойствами. Например, в консервированных версиях таких супов почти нет питательных веществ.
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