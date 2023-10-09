Правда ли, что лунатики умирают раньше, чем здоровые люди

В недавнем исследовании приняли участие 26 тысяч пожилых мужчин - практикующих врачей в Соединённых Штатах. Учёные обнаружили, что люди с аномалиями во сне (например, повышенный мышечный тонус глаз) были менее физически активными, дольше спали, имели больше шансов столкнуться с болезнью Паркинсона и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

У тех, кто страдал расстройством поведения во время фазы быстрого сна (из-за этого возникает подёргивание конечностей во сне) и лунатизмом (вставание с постели и хождение во сне), риск преждевременной смерти был в 1,65 раза выше, чем у людей, которые спали нормально. Вероятность ранней смерти от нейродегенеративных болезней у таких участников была в 4,57 раза выше, а вероятность несчастного случая - в 7,36 раза выше.

Кроме того, лунатики были подвержены более высокому риску ранней смерти. У них вероятность умереть в ближайшие несколько лет была на 58% выше, чем у тех, кто во сне не ходил. Риск смерти от нейродегенеративных болезни и несчастных случаев у лунатиков был выше в 4-5 раз. Из нейродегенеративных заболеваний лунатизм сильнее всего связан был с болезнью Паркинсона и деменцией.

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