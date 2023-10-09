Правда ли, что лунатики умирают раньше, чем здоровые люди

Правда ли, что лунатики умирают раньше, чем здоровые людиВот что показало новое исследование
Во сне человек проводит примерно треть всей жизни. Недавно учёные выяснили, влияют ли нарушения сна на вероятность преждевременной смерти или риск развития нейродегенеративных заболеваний.
Команда учёных под руководством Гао Сяна, приглашённого профессора и главы Исследовательского института питания Фуданьского университета, вместе с Пенсильванским и Гарвардским университетами выяснила 3 октября, что парасомнии (в том числе лунатизм и поведенческие нарушения в фазу быстрого сна) связаны с более высоким риском смерти от всех причин, риском возникновения нейродегенеративных болезней, а также кончины в результате несчастных случаев.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.
В недавнем исследовании приняли участие 26 тысяч пожилых мужчин - практикующих врачей в Соединённых Штатах. Учёные обнаружили, что люди с аномалиями во сне (например, повышенный мышечный тонус глаз) были менее физически активными, дольше спали, имели больше шансов столкнуться с болезнью Паркинсона и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
У тех, кто страдал расстройством поведения во время фазы быстрого сна (из-за этого возникает подёргивание конечностей во сне) и лунатизмом (вставание с постели и хождение во сне), риск преждевременной смерти был в 1,65 раза выше, чем у людей, которые спали нормально. Вероятность ранней смерти от нейродегенеративных болезней у таких участников была в 4,57 раза выше, а вероятность несчастного случая - в 7,36 раза выше.
Кроме того, лунатики были подвержены более высокому риску ранней смерти. У них вероятность умереть в ближайшие несколько лет была на 58% выше, чем у тех, кто во сне не ходил. Риск смерти от нейродегенеративных болезни и несчастных случаев у лунатиков был выше в 4-5 раз. Из нейродегенеративных заболеваний лунатизм сильнее всего связан был с болезнью Паркинсона и деменцией.
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