Правда ли, что травма головы повышает риск инсульта

Для того чтобы понять, как связана черепно-мозговая травма с инсультом, учёные проанализировали данные исследования риска атеросклероза в сообществах (ARIC). В этом исследовании приняли участие более 12 800 взрослых американцев. На момент начала исследования в 1987 году у этих людей не было травм головы.

Затем в течение последующих 30 лет более 2100 человек получили травмы головы и примерно 73% из них были лёгкими. Более 140 человек вместе с тем перенесли ишемический инсульт.

Выяснилось, что у людей, которые получили травму головы, риск возникновения ишемического инсульта увеличился на 32%, а у тех, у кого было две-три травмы головы, - на 94%.

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