Правда ли, что травма головы повышает риск инсульта

Правда ли, что травма головы повышает риск инсультаЭто выяснили учёные
По словам учёных, даже при лёгкой травме головы у человека повышается риск возникновения ишемического инсульта. Исследователи сообщают также, что этот риск увеличивает и наличие множественных травм.
Новое исследование показало, что люди, которые получили две или больше травмы головы, в том числе лёгкие, подвергаются более высокому риску возникновения ишемического инсульта. Этот тип инсульта происходит из-за закупорки сосудов, снабжающих кровью мозг. В целом же черепно-мозговая травма может быть лёгкой, средней степени тяжести и тяжёлой.
Для того чтобы понять, как связана черепно-мозговая травма с инсультом, учёные проанализировали данные исследования риска атеросклероза в сообществах (ARIC). В этом исследовании приняли участие более 12 800 взрослых американцев. На момент начала исследования в 1987 году у этих людей не было травм головы.
Затем в течение последующих 30 лет более 2100 человек получили травмы головы и примерно 73% из них были лёгкими. Более 140 человек вместе с тем перенесли ишемический инсульт.
Выяснилось, что у людей, которые получили травму головы, риск возникновения ишемического инсульта увеличился на 32%, а у тех, у кого было две-три травмы головы, - на 94%.
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