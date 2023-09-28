Правда ли, что три морковки в день дадут вам естественный загар

Излишек бета-каротина или сохраняется в печени и жировой ткани человека, или выводится из организма через фекалии, потовые железы. В последнем случае кожа может приобрести «загар», что в медицине называется каротинодермией.

Однако при каротинодермии кожа становится жёлто-оранжевого оттенка, который отличается от оттенка загара. К тому же в основном такой «загар» появится на ладонях, подошвах ног, морщинах возле носа (которые появляются от улыбки).

Если вы будете несколько дней подряд есть много моркови, то вряд ли цвет вашей кожи изменится. Существуют научные данные, согласно которым каротинодермия появляется, когда уровень бета-каротина в крови превышает 250–500 мкг/дл. В ходе недавнего исследования было обнаружено, что употребление примерно 3 кг моркови в неделю (около семи больших морковок в день) приводит к изменению цвета кожи. Другие эксперты полагают, что придётся съедать как минимум 10 морковок в день для этого. Кроме того, количество моркови будет зависеть и от её сорта, размера, спелости, способа приготовления, от того, употребляется ли она с источником жира. На усвояемость бета-каротина влияют также вес и здоровье кишечника человека.

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