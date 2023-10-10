Фитнес и здоровье
17:19, 10 октября 2023
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Правда ли, что у новорождённых нет чувства равновесия

Объяснил врач

Никто из нас на самом деле не рождается с умением кататься на скейтборде, заниматься сёрфингом или стоять на цыпочках. Люди в отличие от других млекопитающих не обладают врождённым чувством равновесия.

Правда ли, что у новорождённых нет чувства равновесия
© Very Well Family

Младенцы не могут сразу же после рождения не только ходить, но и стоять. На развитие этих навыков уходят месяцы, а иногда и годы. К примеру, переворачиваться малыши начинают в возрасте 6 месяцев, ползать - к 9 месяцам, стоять - к 12 месяцам. К 18 месяцам большинство детей могут ходить самостоятельно и подниматься по ступенькам, к 2 годам - пинать мяч, к 3 годам - хорошо бегать, подниматься и спускаться по лестнице, стоя на каждой ступенькой одной ногой.

Баланс - это навык. Некоторые люди могут лучше остальных сохранять равновесие при выполнении каких-то действий. Но они не родились с этой способностью.

Правда ли, что у новорождённых нет чувства равновесия
© Occupational Therapy

Для поддержания хорошего баланса необходима совместная работа трёх систем организма. Это зрительная, соматосенсорная и вестибулярная системы. Зрительная система включает глаза, зрительные нервы, соединяющие глаза с мозгом, и зрительную кору головного мозга, соматосенсорная система помогает регистрировать ощущения, воспринимаемые мышцами, суставами, кожей и тканями тела, а вестибулярная система состоит из пяти отдельных органов уха.

Здоровые люди примерно на 70% полагаются на соматосенсорную информацию, на 20% на информацию вестибулярной системы и на 10% на зрение для поддержания баланса на твёрдой поверхности. Нарушение любой из этих систем может привести к проблемам с балансом. Однако если затронута только одна система, то две другие могут это компенсировать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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