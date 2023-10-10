Правда ли, что у новорождённых нет чувства равновесия

Младенцы не могут сразу же после рождения не только ходить, но и стоять. На развитие этих навыков уходят месяцы, а иногда и годы. К примеру, переворачиваться малыши начинают в возрасте 6 месяцев, ползать - к 9 месяцам, стоять - к 12 месяцам. К 18 месяцам большинство детей могут ходить самостоятельно и подниматься по ступенькам, к 2 годам - пинать мяч, к 3 годам - хорошо бегать, подниматься и спускаться по лестнице, стоя на каждой ступенькой одной ногой.

Баланс - это навык. Некоторые люди могут лучше остальных сохранять равновесие при выполнении каких-то действий. Но они не родились с этой способностью.