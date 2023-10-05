Фитнес и здоровье
17:21, 05 октября 2023
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Примерно так робот будет обследовать женские груди в больнице

Но ему нужна доработка

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) разработали прототип робота, способного проводить обследование молочной железы с целью выявления возможных раковых образований. Эта инновация призвана улучшить раннее выявление рака молочной железы, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Примерно так робот будет обследовать женские груди в больнице
© George Jenkinson/University of Bristol

Клинические обследования молочных желез, проводимые медицинскими специалистами, имеют решающее значение для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. В то время как самообследование является обычным делом, такие обследования позволяют выявить подозрительные участки, требующие дальнейшего изучения.

Бристольские исследователи создали 3D-печатный робот под названием IRIS. С помощью него были проведены имитационные эксперименты на цифровой груди и лабораторные испытания на силиконовой груди. Робот успешно применял точные нажатия, схожие с теми, которые применяют медицинские работники, и использовал сенсорную технологию для обнаружения уплотнений, даже находящихся глубоко в тканях молочной железы.

В настоящее время IRIS является прототипом, но исследователи намерены расширить его возможности по более точному и глубокому обнаружению уплотнений за счет использования методов искусственного интеллекта, применяемых медицинскими работниками. После усовершенствования IRIS можно будет размещать в таких доступных местах, как больницы и медицинские центры.

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