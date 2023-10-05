Примерно так робот будет обследовать женские груди в больнице

Примерно так робот будет обследовать женские груди в больницеНо ему нужна доработка
Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) разработали прототип робота, способного проводить обследование молочной железы с целью выявления возможных раковых образований. Эта инновация призвана улучшить раннее выявление рака молочной железы, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
Клинические обследования молочных желез, проводимые медицинскими специалистами, имеют решающее значение для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. В то время как самообследование является обычным делом, такие обследования позволяют выявить подозрительные участки, требующие дальнейшего изучения.
Бристольские исследователи создали 3D-печатный робот под названием IRIS. С помощью него были проведены имитационные эксперименты на цифровой груди и лабораторные испытания на силиконовой груди. Робот успешно применял точные нажатия, схожие с теми, которые применяют медицинские работники, и использовал сенсорную технологию для обнаружения уплотнений, даже находящихся глубоко в тканях молочной железы.
В настоящее время IRIS является прототипом, но исследователи намерены расширить его возможности по более точному и глубокому обнаружению уплотнений за счет использования методов искусственного интеллекта, применяемых медицинскими работниками. После усовершенствования IRIS можно будет размещать в таких доступных местах, как больницы и медицинские центры.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.